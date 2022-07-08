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Додайте нашатир, соду і шкарпетку в пральну машину — значно заощадите сімейний бюджет (відео)

16:29 8 липня 2022
Додайте нашатир, соду і шкарпетку в пральну машину – значно заощадите сімейний бюджет (відео)

Часто буває, що господиня залишається незадоволеною якістю прання речей у пральній машині — вони не відбілюються так, як хотілося б, або ж (у разі кольорової білизни) тьмяніють фарби. Вирішити проблему можна за допомогою нашатирного спирту, упевнена авторка YouTube-каналу «Мої хитрощі».

Вона пропонує прати речі, додаючи в машину 50 мл спирту з розрахунку на 2−3 столові ложки прального порошку — у відсік для порошку.

Також є особливості використання засобів для прання. Наприклад, підвищити ефективність гелю для прання може його попереднє нанесення на серветку. Якщо покласти її в барабан, можна «зловити» сміття, волоски та шерсть свійських тварин. До речі, таку функцію «уловлювача» може взяти на себе і звичайний тенісний м'ячик.

Випрати банний рушник, щоб він став м'яким і пухнастим можна за допомогою господарського мила та соди. Однак, важливий момент — мильну стружку і соду варто помістити в звичайну шкарпетку. Як це працює, дивіться відео.

Нагадаємо, раніше Мережа порвали лайфхаки прання за допомогою целофанового пакету.

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