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Беру пакет і відбілюю білу білизну: легкий спосіб повернути білизну білим речам, що посіріли (відео)

17:56 6 липня 2022
Беру пакет і відбілюю білу білизну: легкий спосіб повернути білизну білим речам, що посіріли (відео)

Білий одяг надає свіжості і легкості зовнішньому вигляду будь-якої людини, особливо спекотного літа, і при цьому слугує захистом від сонячного проміння.

Однак стежити за білими речами потрібно особливо уважно, оскільки вони швидко брудняться, втрачають початковий вигляд, а при неправильному догляді можуть пожовтіти або набути сірого відтінку, вкритися кольоровими плямами від контакту з пофарбованими тканинами під час прання.

Відбілювання потрібно не тільки предметам гардеробу — тюльові фіранки, скатертини, білі постільні речі також доводиться регулярно освіжати за допомогою спеціальних засобів.

Звичайно, можна використовувати відбілювач, що продається в магазині, або більш «звичні» домашній способи, включаючи кип'ятіння, виварювання і т.д.

Автори ж одного з youtube-каналів радять використовувати господарське мило та міцний пакет. Що з ними робити, дивіться у продовженні відео.

Нагадаємо, відомий блогер Олена Матвєєва рекомендує використовувати під час прання звичайний пластиковий пакет — через те, що під час прання в барабані машини утворюється статична електрика, пакет збирає на себе все волосся і шерсть, і набагато краще очищає білі речі.

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