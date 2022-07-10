Зеленський звільнив частину українців від сплати військового збору: хто зможе не платити

Президент України Володимир Зеленський підписав нещодавно затверджений Верховною Радою закон, згідно з яким доходи у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців не підлягатимуть оподаткуванню військовим збором.

Документ був направлений на підпис президенту 20 червня, а 8 липня завізований закон повернули до парламенту.

У ньому йдеться про те, що скасовується сплата військового збору військовослужбовцями Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; особами рядового, керівного складу, працівниками Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування озброєної

агресій Російської Федерації в умовах воєнного стану

«Матеріальне забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та інших осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, не відповідає їхньому неоціненному внеску у подоланні збройної агресії та досягненні миру в Україні. Обов'язкова сплата військового збору такими громадянами послаблює матеріальне становище їх та їхніх сімей», — сказано у пояснювальній записці.

Раніше парламент проголосував за проект закону, який тимчасово забороняє банкам, небанківським установам та колекторам стягувати з військових прострочені борги. Зміни стосуються військовослужбовців, які отримали інвалідність внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби та членів їхных сімей; військовозобов'язаних та резервістів, яких призвали на навчальні та спеціальні збори; членів добровольчих формувань територіальних громад під час участі у підготовці формувань та виконання завдань територіальної оборони України.

Також було ухвалено закон про оптимізацію трудових відносин. У документі, зокрема, йдеться, що за мобілізованими під час особливого періоду не передбачено збереження середньої зарплати. За ними залишаються лише місце та посада.

Фото Pixabay

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