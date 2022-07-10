«Хтось на фото зайвий»: DZIDZIO потрапив у халепу через знімок з Пономарьовим та Федишин

Випадок із популярною українською співачкою Іриною Федишин, яка не зовсім коректним «суддівством» на «Євробаченні» налаштувала проти себе багатьох відданих шанувальників, показує, що доля — дама примхлива, і навіть одна помилка може звести нанівець численні зусилля щодо ретельного вибудовування кар'єри.

До того ж співачка потрапила під шквал критики представників ЛГБТ-спільноти, яким не сподобалося її висловлювання про Адама та Єву. Тож тепер навіть бажання робити добрі справи викликають негативну реакцію у частини публіки.

Днями український співак DZIDZIO (Михайло Хома) анонсував низку благодійних концертів в Іспанії та Чехії, розмістивши на своїй сторінці в Instagram спільне фото з Олександром Пономарьовим та Іриною Федишин. Однак замість коментарів «молодці» та «браво» отримав досить жорстку критику з боку шанувальників.

«Хтось на цьому фото зайвий»; «Не нервуйте народ! Навіщо вам ця федишинка?»; «Бачу Федишин — не йду на концерт! Кошти, за які мав бути куплений квиток, полетять у фонд Притули. Привіт від поляків цій нікчемності посередині!»; «Мда … хоч дівка і виїхала з села, але село залишилося в дівці!»; «Федишин відправте кудись, а то її ладошки всіх відвідувачів розлякають»; «Майте гідність, Михайле… Не втрачайте шани у людей, не варто», — пишуть хейтери.

У самої ж співачки в акаунті коментарі набагато дружелюбніші — Ірині, Михайлу та Олександру дякують за пісні та благородні вчинки, хоча без тонкого тролінгу не обійшлося: деякі ставлять запитання про те, коли співачка збирається поїхати до Польщі, схоже, натякаючи на те, що там їй поки що не будуть раді.

Можливо, з часом пристрасті вляжуться, і публіка змінить своє ставлення до Ірини, але наразі маємо те, що маємо.

Раніше Михайло Хома, відповідаючи на запитання журналістів, чи не боїться він, що на його маму, яка вже давно живе в Португалії, нападатимуть любителі «російського світу», сказав, що він побоюється не цього. «Я переживаю, щоб моя мама з ними не зіткнулася, бо це буде велике лихо. Це буде гірше за атомну війну», — заявив співак.

Фото зі сторінки Михайла Хоми у соцмережах

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