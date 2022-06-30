«Буде гірше за атомну війну»: DZIDZIO розповів, чи переживає через те, що рашисти можуть напасти на його маму за кордоном

Після повномасштабного вторгнення рашистів на територію нашої країни, за кордоном загострилися сутички між зомбованими «соловйовщиною» росіянами та українцями.

А оскільки мама співака DZIDZIO вже довгі роки живе в Португалії, то цілком могла б стати жертвою шалених путінців.

Про те, чи переживає Михайло Хома за свою маму, його запитали в етері передачі «Ранок з Україною». На подив ведучих та глядачів, співак переживає, але… за рашистів.

«Я переживаю, щоб моя мама з ними не зіткнулася, бо це буде велике лихо. Це буде гірше за атомну війну. Мама може трьох взяти під пахву, четверо підняти у повітря. Мама настільки бойова духом, і її всі там (у Португалії — дуже люблять і поважають- ред.). Вона завжди з синьо-жовтим прапором і кулак у неї міцний. Якщо йдеться про Україну, то вона б'є дуже сильно», — пожартував артист.

Водночас Галина Янівна, як і багато українців за кордоном, відчуває докори совісті за те, що не може бути поряд зі своїми рідними в Україні. Тому вона намагається направити усі сили на допомогу українським переселенцям за кордоном.

DZIDZIO пояснив, що за кордоном, зокрема у Португалії, більше переживають за війну, ніж в Україні. За словами артиста, ми вже пережили страх.

«За кордоном все набагато страшніше, ніж тут. Ми вже в принципі пережили страх. Нам не страшно, бо ми люди волелюбні. За кордоном мама, українці, португальці більше переймаються. А я, коли дзвоню, говорю: «Не треба переживати. Діяти треба», — поділився співак.

Нагадаємо, Михайло Хома вважає, що ударом ракетами по мирних жителях у Кременчуці росія показала своє справжнє обличчя.

Фото instagram.com/dzidzio/

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