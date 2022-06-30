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«Буде гірше за атомну війну»: DZIDZIO розповів, чи переживає через те, що рашисти можуть напасти на його маму за кордоном

16:19 30 червня 2022
Михайло Хома

Після повномасштабного вторгнення рашистів на територію нашої країни, за кордоном загострилися сутички між зомбованими «соловйовщиною» росіянами та українцями.

А оскільки мама співака DZIDZIO вже довгі роки живе в Португалії, то цілком могла б стати жертвою шалених путінців.

Про те, чи переживає Михайло Хома за свою маму, його запитали в етері передачі «Ранок з Україною». На подив ведучих та глядачів, співак переживає, але… за рашистів.

«Я переживаю, щоб моя мама з ними не зіткнулася, бо це буде велике лихо. Це буде гірше за атомну війну. Мама може трьох взяти під пахву, четверо підняти у повітря. Мама настільки бойова духом, і її всі там (у Португалії — дуже люблять і поважають- ред.). Вона завжди з синьо-жовтим прапором і кулак у неї міцний. Якщо йдеться про Україну, то вона б'є дуже сильно», — пожартував артист.

Водночас Галина Янівна, як і багато українців за кордоном, відчуває докори совісті за те, що не може бути поряд зі своїми рідними в Україні. Тому вона намагається направити усі сили на допомогу українським переселенцям за кордоном.

DZIDZIO пояснив, що за кордоном, зокрема у Португалії, більше переживають за війну, ніж в Україні. За словами артиста, ми вже пережили страх.

«За кордоном все набагато страшніше, ніж тут. Ми вже в принципі пережили страх. Нам не страшно, бо ми люди волелюбні. За кордоном мама, українці, португальці більше переймаються. А я, коли дзвоню, говорю: «Не треба переживати. Діяти треба», — поділився співак.

Нагадаємо, Михайло Хома вважає, що ударом ракетами по мирних жителях у Кременчуці росія показала своє справжнє обличчя.

Фото instagram.com/dzidzio/

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