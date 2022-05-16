Ірина Федишин поскаржилася на цькування через голосування на «Євробаченні»

Популярна українська співачка, членкиня національного журі «Євробачення» Ірина Федишин поскаржилася на цькування через відсутність балів для представника Польщі. Артистка назвала результат непорозумінням і виклала свою версію ситуації. За словами співачки, вона сама здивувалася оцінками експертів. Але хвилю хейта вважає несправедливою.

«Журі від України — українці! Ми — не зрадники! Ніхто нічого не платив. Мені про мою проукраїнську позицію нічого й казати! Я 15 років у шоу-бізнесі, у цей нелегкий час залишилася у своїй країні та допомагаю, займаюся волонтерською діяльністю. Кожен із нас знає допомогу Польщі та всі безмежно вдячні, але на початку конкурсу представники оргкомітету нам сказали, що голосувати треба професійно, відкидаючи усі політичні нюанси», — прокоментувала Федишин програмі «Зірковий шлях».

Артистка запевняє — усі негативні коментарі та звинувачення членів журі демонструють політизацію конкурсу. Адже які б бали вони не поставили тій чи іншій країні, люди стали б порівнювати їх із часткою підтримки України. А професійне журі намагалося тримати дистанцію та голосувати лише за творчість.

«На те й існує 2 типи голосування — суддівське та глядацьке. Глядачі розставили все по поличках, віддавши Польщі максимум голосів, але люди голосують інакше. Я була змушена опублікувати свою шкалу голосування, але не мала на те права. У моєму рейтингу Польща мала 10 місце серед 24 учасників — це не 0 балів! І я не розумію, звідки взявся фінальний бал! Хочу, щоб оргкомітет „Євробачення“ після цього скандалу роз'яснив українцям, як саме цей рейтинг перетворювався на бали», — сказала Ірина.

Крім того, зірка зазначила, що не чекала на такий хейт.

«Ми зараз виглядаємо як якісь 5 зрадників, рашистів… це смішно! Ситуація набирає таких обертів, що не вистачає сили! Уявіть, ЗМІ вже пишуть, що начебто 10 років сиділа на „Х-Факторі“ і мала зв'язки з Оксаною Марченко… а я взагалі її в житті не бачила і не спілкувалася! Не сиділа я в тому шоу! Це просто цькування української виконавиці!» , — заявила артистка.

Федишин довелося закрити коментарі в Інстаграм, оскільки критика перейшла в образи та погрози.

Навколо голосування спалахнув і міжнародний скандал. Грузія та Азербайджан заявили, що по 12 балів від них не зарахували Україні.

Нагадаємо, професійні журі поставили Kalush Orchestra на четверте місце. А телеглядачі віддали українським музикантам беззаперечну перемогу.

Kalush Orchestra розповіли, чим займуться після перемоги на Євробаченні.

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