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Україна

У Харкові ракета окупантів поцілила у багатоповерхівку: триває розбір завалів

8:22 11 липня 2022
Зруйнований будинок у Харкові

В ніч на понеділок, 11 липня, російські війська завдали чергового ракетного удару по Харкову — одна ракета поцілила у багатоквартирний будинок.

Як повідомляють у ГУ ДСНС Харківщини, повністю зруйнований під'їзд шестиповерхового будинку в Основ"янському районі.

Фото ДСНС

Співробітниками ДСНС з-під завалів була врятована 86-річна жінка, мешканка квартири на 2-му поверсі. На щастя жертв та постраждалих не було.

Фото ДСНС

Наразі на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Ще дві ракети прилетіли на подвір"ї неподалік складської будівлі у Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.

Телеграм-канал Харьков Life виклав у мережу відео з місць прильотів.

 

 

 

Рашисти постійно обстрілюють ракетами обласний центр — нещодавно у Харкові під ударами опинилися територія навчального закладу, дитячий санаторій та приватний будинок.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни вважають, що росіяни планують анексувати Харківщину. Однією з ознак цього називають презентацію прапору із зображенням російського імператорського двоголового орла та символів з харківського герба XVIII ст.

Фото ДСНС

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