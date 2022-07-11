У Харкові ракета окупантів поцілила у багатоповерхівку: триває розбір завалів
В ніч на понеділок, 11 липня, російські війська завдали чергового ракетного удару по Харкову — одна ракета поцілила у багатоквартирний будинок.
Як повідомляють у ГУ ДСНС Харківщини, повністю зруйнований під'їзд шестиповерхового будинку в Основ"янському районі.
Співробітниками ДСНС з-під завалів була врятована 86-річна жінка, мешканка квартири на 2-му поверсі. На щастя жертв та постраждалих не було.
Наразі на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи.
Ще дві ракети прилетіли на подвір"ї неподалік складської будівлі у Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.
Телеграм-канал Харьков Life виклав у мережу відео з місць прильотів.
Рашисти постійно обстрілюють ракетами обласний центр — нещодавно у Харкові під ударами опинилися територія навчального закладу, дитячий санаторій та приватний будинок.
Тим часом аналітики Інституту вивчення війни вважають, що росіяни планують анексувати Харківщину. Однією з ознак цього називають презентацію прапору із зображенням російського імператорського двоголового орла та символів з харківського герба XVIII ст.
Фото ДСНС499
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