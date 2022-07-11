Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні заявив, що всіх російських злочинців, які віддають накази і які завдають ударів по українським містам, буде знайдено і покарано. Таку заяву він зробив після того, як рашисти вдарили по Часовому Яру Донецької області, де було зруйновано житлові будинки та загинули люди. Наразі відомо вже про 17 загиблих.

«Зруйновано дві багатоповерхівки. Під завалами десятки людей. Шістьох вдалося врятувати. У переліку загиблих — 15 (вже 17 — тіла ще двох дістали з-під завалів вночі. — Авт.) прізвищ і, на жаль, це не остаточна кількість. Це був ракетний удар. І кожен, хто віддає накази на такі удари, кожен, хто їх робить по звичайним нашим містам, по житловим районам, вбиває цілком свідомо, після таких ударів убивці не зможуть сказати, що чогось не знали або чогось не розуміли. Усі, хто здійснив цей обстріл, інші ракетні удари, усі, хто б’є по наших містах із реактивної артилерії, як на Харківщині, на Запоріжжі, як по Кривому Рогу, як по Сіверську й Вугледару на Донеччині, — усі вони будуть знайдені», — зазначив президент.



За його словами, до фіксування злочинів окупантів залучено й представників країн-партнерів. «Російський терор давно перетнув ту межу, за якою багатьом у цивілізованому світі стало очевидно, що це питання глобальної безпеки — покарати росію, державу-терориста, за все зроблене ним проти України та міжнародного правопорядку», — заявив Зеленський і додав: «Минулого тижня багато хто говорив про нібито «оперативну паузу» у діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України. 34 нальоти російської авіації за одну минулу добу — це відповідь усім, хто вигадав цю «паузу».



Зеленський зазначив, що потрібно зробити ще дуже багато для того, щоб втрати у росіян спричинили справжню паузу. Але не перед новими наступами, а перед їхньою втечею з української території.

«І я вдячний усім нашим бійцям, які забезпечують наближення цього часу. Це так само невідворотньо, як і покарання для окупантів. Але треба триматися, треба битися разом на всіх фронтах зараз — і політичному, і інформаційному, і економічному, ніде не виявляючи слабкості. У цій війні ми можемо вистояти лише разом — абсолютно всі, кожен українець, кожна українка», — резюмував президент.

Нагадаємо, що у ніч на 11 липня рашисти завдали чергового ракетного удару по Харкову — одна з ракет повністю зруйнувала під'їзд шестиповерхового житлового будинку.

Фото Офісу президента

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