Станом на ранок четверга, 7 червня, на більшості напрямків російська армія продовжує вести обстріли позицій ЗСУ та населених пунктах, завдаючи ударів по інфраструктурним об'єктам, облаштовує позиції та намагається перешкоджати просуванню українських підрозділів, а на Слов'янському та на окремих ділянках Харківського напрямків намагається вести штурмові дії.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, противник обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Чепіль. Ворог намагається повністю взяти на контроль Луганщину.

На Сіверському напрямі ознак створення наступального угруповання противника не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони ворог розташував окремі підрозділи Західного військового округу у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Росіяни вели артилерійські обстріли та завдавали авіаційні удари гелікоптерами армійської авіації в районах населених пунктів Волківка, Миропілля, Кондратівка та Есмань Сумської області.

Висновок про те, що противник узяв оперативну паузу, не заявляючи про будь-які нові захоплення української території з 3 липня, роблять експерти Інституту вивчення війни (ISW). Вони вважають, що росіяни проводять обмежені наземні атаки, щоб створити умови для масштабніших наступальних операцій, а також створюють умови для мобілізації економіки.

Наступальні дії армії росії фіксувалися на північний захід і на схід від Слов'янська, на захід у бік Сіверска від кордону Лугансько-Донецької області, а також на Бахмут з півдня.

Експерти також зазначають, що армія країни-окупанта проводила безуспішні наземні штурми на північному заході Херсонської області, а українські сили можуть створювати умови для контрнаступу на Херсон.

На картах показано пожежі, які зафіксували у NASA на півдні України в районі лінії зіткнення — на кордоні Херсон-Миколаїв та Херсон-Дніпропетровська область, а також у Запорізькій області.

Фото NASA

Фото NASA

Втрати противника на 7 липня склали:

Раніше військовий експерт, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін заявляв, що вирішальними у російсько-українській війні можуть стати битви за південні міста — Херсон та Мелітополь.

А італійський військовий експерт Томас Тейнер звертав увагу на вразливість російської армії у питаннях логістики, а також зазначав, що ЗСУ завдяки західній допомозі чудово справляється з ліквідацією арсеналів супротивника.

Фото Генштабу ЗСУ

424

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter