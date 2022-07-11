Дивні законопроекти та втручання у роботу військових: чи не є Мар’яна Безугла випадковою гостею у політиці?

Журналісти називають багато дій нардепа некомпетентністю.

Зв'язки з рф та одіозними особами, дивні законопроекти та істеричні заяви, неприкрите самолюбування. Це все про народного депутата від партії «Слуга народу Мар'яну Безуглу, портрет якої може в майбутньому прикрасити розділ підручника політології про феномен випадкових людей у політиці, пише «Апостроф».

Видання нагадує, що Безугла за освітою лікар. І працювала вона певний час за спеціальністю, про що періодично згадує і зараз, особливо напередодні професійних свят.

«2019 року пішла на вибори як мажоритарник від „Слуги народу“ по одному з київських округів. І перемогла, хоч і не обійшлося без перших на її шляху скандалів. Як писали ЗМІ, на окрузі Безуглою було організовано так звану „сітку“ зі скупки голосів на її користь. Що кандидат, звичайно ж, спростовувала, „переводячи стрілки“ на конкурентів. Тоді адвокат нинішнього народного депутата Кирило Фесик підтвердив, що „сітка“ Безуглої отримувала гроші, але уточнив, що підкупом це не вважає», — йдеться у публікації.

Так чи інакше, але передвиборна кампанія закінчилася для Безуглої успішно, і вона стала нардепом та за сумісництвом заступником голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

«Після обрання про зв'язки Мар'яни Безуглої та „тютюнового короля“ Андрія Холодова ЗМІ писали часто, називаючи його координатором діяльності парламентаря, яку часто бачили в його офісі. А якщо згадати що Холодов, окрім координації Безуглої, київських МАФів та торгівлі тютюном у цих самих МАФах (принагідно перетворивши „Союздрук“ на „Союзтютюн“), ще й кумом Віктора Медведчука є, то ця історія стає ще цікавішою», — йдеться у статті .

Видання наголошує також на активності Безуглої як народного депутата: «Вона бере участь у реформі СБУ. Хоча має зовсім іншу спеціалізацію».

Після початку війни депутат, гордо одягнувши каску, їде до зони бойових дій. Багато хто ставить питати, навіщо, починаючи від журналістів до самих військових, яким доводиться забезпечувати її безпеку замість боротьби з окупантами.

Так, журналіст Юрій Бутусов назвав «некомпетентністю» втручання Мар'яни Безуглої у роботу українських військових із оборони Сєвєродонецька в Луганській області.

«Дуже шкода, що деякі керівники вирішили посилити армію шляхом направлення на певні ділянки комісарів. Це не сприяє професійним рішенням, втручання політиків у військове управління на тактичному рівні — некомпетентність», — прокоментував ситуацію Бутусов.

Він наголосив, що керувати ходом бойових дій мають професійні військові, які розуміють, що роблять — і відповідають за свої рішення. А втручання тих, що «дивляться» на кшталт Безуглої в те, в чому вони не розбираються — не що інше, як «ігри життями», які необхідно припинити негайно.

Відповідь парламентаря на ці звинувачення вийшла якоюсь безладною. В інтерв'ю LB.ua вона сказала наступне: «Це комунікаційна функція, функція нагляду, цивільний і демократичний нагляд і контроль. Це все про те, як і що відбувається. Чи надходить інформація зверху вниз. Знизу вгору…». При цьому нітрохи зумівши нардеп пишається, що не виконує свою роботу: «Як голова підкомітету з впровадження цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості, заступник голови Постійної делегації в Парламентській асамблеї (ПА) НАТО я мала бути у Вільнюсі на засіданні ПА НАТО, однак, обрала роботу в Луганській області…».

Безугла не уточнила, на яких підставах втручається у роботу військових. Але тих українців, кого це обурило, записала в «опозиційні президенту політсили» та звинуватила у «розколі у війні».

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