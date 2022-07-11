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Спорт

Багаторазову олімпійську чемпіонку зростом 142 см прийняли за дитину, вручивши незвичайний подарунок

18:39 11 липня 2022
Симона Байлз

У курйозну ситуацію потрапила чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики американка Симона Байлз, яка відповіла згодою на пропозицію руки та серця від гравця в американський футбол Джонатана Оуенса, при посадці на літак.

Спортсменку, зріст якої складає лише 142 см, прийняли за дитину, вручивши при вході дитячу розмальовку. Але Симона чемно відмовилася: «Ні, дякую, мені 25 років».

Інша бортпровідниця спробувала залагодити безглузду ситуацію, запропонувавши зірковій пасажирці алкогольний коктейль — щоправда, при цьому все одно з'ясувала, чи достатньо доросла Байлз для вживання подібних напоїв.

«Я плачу при думці про стюардесу, яка подарувала одній із найтитулованіших гімнасток в історії Симоні Байлз книжку-розмальовку лише через те, що зріст спортсменки 142 см», — написав на своїй сторінці у Twitter відомий блогер Метт Бернштейн.

Зазначимо, що окрім чотирьох олімпійських золотих медалей, у доробку Байлз 19 (!) нагород вищої проби на світових першостях, що робить мініатюрну американку найтитулованішою на даний момент гімнасткою у світі. А за загальною кількістю нагород Ігор та ЧС Симона ділить перше місце із легендарною Ларисою Латиніною — у обох по 32 медалі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чотириразова олімпійська чемпіонка Симона Байлз страждає на рідкісне захворювання.

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