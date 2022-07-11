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Україна

Спроби окупантів штурмувати Краснопілля та Мар'їнку знову виявилися безуспішними, — Генштаб

19:08 11 липня 2022
ЗСУ

Триває сто тридцять восьма доба російського військового вторгнення в Україну. Сьогодні рашисти двічі завдали найпотужніших ударів по Харкову, 6 людей загинули, постраждали понад 30.

На фронті противник зосереджує зусилля на встановленні остаточного контролю над Луганською областю, повідомили у Генштабі.

На Харківському напрямку рашисти намагаються не допустити просування наших військ до державного кордону. Постійних обстрілів зазнають Харків та інші населені пункти області.

На Слов'янському напрямку противник завдав авіаудару поблизу Богородичного.

У напрямку Краснопілля наші воїни відбили черговий ворожий штурм та звели нанівець усі спроби окупантів просунутися вперед.

На Бахмутському напрямку окупанти завдали авіаударів літаками штурмової авіації Су-25 поблизу Покровського та Яковлівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог робив обстріли з артилерії різних калібрів у районах населених пунктів. Авіаудари нанесені поблизу Шевченка та Золотої Ниви.

ЗСУ змусили ворога повернутися на колишні позиції, коли той спробував наступати у напрямку Мар'їнки.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі та не допустити наступу сил оборони України. Обстріли зі ствольної та реактивної артилерії фіксувалися в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Ольгине, Велика Костромка, Кар'єрне, Біла Криниця, Зелений Гай, Калинівка, Білогірка, Киселівка, Любомирівка, Кобзарці, Червона Долина, Партизанське та Прибузьке.

В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів противник продовжує утримувати два носії високоточної зброї з сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу «Калібр».

Нагадаємо, втрати російських окупантів станом на 11 липня становлять понад 37 400 осіб.

Генштаб

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