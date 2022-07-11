Стала відома кількість загиблих внаслідок потужного обстрілу Харкова 11 липня

У понеділок, 11 липня, внаслідок масового обстрілу окупантами Харкова загинуло шестеро людей, а 31 особа була поранена.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Фото ДСНС

Рашисти здійснили обстріл міста близько 10−00 ранку з реактивних систем залпового вогню, поціливши по житлових масивах Київського та Салтівського районів Харкова. Під вогнем окупантів опинилися приватні оселі харків"ян, торгівельний центр та шиномонтаж.

За останньою інформацією, серед поранених — двоє дітей віком 4 та 16 років. Загинуло шестеро цивільних, у тому числі й 17-річний хлопець та його батько. Вони під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі.

Фото ДСНС

Як додали у ДСНС, боєприпас поцілив просто в автівку, яку розірівало на шматки. У місті в результаті чисельних вибухів касетних боєприпасів трапилося п’ять пожеж за різними адресами, зафіксовано багато руйнацій приватних і багатоквартирних будинків.

Також у надзвичайній службі повідомили про наслідки обстрілів міста Часів Яр.

Фото ДСНС

Станом на 14:30 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку виявлено тіла 2 загиблих осіб та врятований один чоловік. Всього з початку робіт на місці події виявлено та вилучено з-під завалів 26 загиблих осіб, — врятовано 9 осіб. Роботи тривають.



Нагадаємо, що по цьому місту на Донеччині 10 липня російські війська вдарили з «Ураганів» та поцілили у п'ятиповерховий житловий будинок.

Фото ДСНС

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