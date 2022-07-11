Триває сто тридцять восьма доба російсько-української війни. Рашисти продовжують обстріли українських міст та вбивства ні в чому невинних людей.

За інформацією Генштабу, на Слов'янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії обстріляно околиці Дібрівного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Богородичного. Ворожий штурм у напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили.

Підрозділи противника готуються до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

На Новопавлівському напрямку ворог веде штурмові дії щодо покращення тактичного становища. Активізувалася штурмова та армійська авіація.

Чергова спроба наступу у напрямку Мар'їнки повністю провалилася. Окупанти змушені були тікати.

Українські штурмовики завдали удару по скупченню противника в Херсонській області. Вражені командно-наглядовий пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт росгвардії, який напередодні атакував, передає ОК «Південь».

За даними американського Інституту вивчення війни, зараз росіяни проводять операції, щоб підготувати умови майбутніх наступів.

Військове керівництво росії продовжує формувати спеціальні добровольчі загони та ПВК, що частково складаються з літніх чоловіків та злочинців.

Втрати рашистів на ранок 11 липня склали 37400 осіб.

Нагадаємо, сьогодні вночі під черговий обстріл потрапив Харків. Ракетним ударом зруйновано під'їзд шестиповерхового будинку. Росіяни не залишають спроб анексувати Харківську область.

Фото Генштаб

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