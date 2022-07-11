Стало відомо, коли антибіотики в Україні продаватимуть лише за рецептом

В Україні з серпня купувати антибіотики можна буде лише за електронним рецептом. Раніше збиралися запровадити відпуск антибіотиків за рецептом з 1 квітня 2022 року.

Як повідомили у МОЗ, запровадження електронного рецепта дозволить відстежувати дані про призначення та обсяги використання антибіотиків в Україні. Крім того, це має протистояти безконтрольному прийому антибіотиків населенням, яке призводить до того, що все більше і більше інфекцій набувають стійкості до медикаментів.

Електронний рецепт можна отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Необхідною умовою є реєстрація в електронній системі охорони здоров'я.

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«На перехідному періоді пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо пред'явити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження призначення. Також за рецептом пацієнт самостійно прийматиме рішення про вибір торгової назви препарату, що містить призначену дієву речовину, орієнтуючись на власний бюджет», — йдеться у повідомленні.

Тривалість перехідного періоду визначена до кінця року. Протягом цього часу медичні та аптечні установи повинні підготуватися до повноцінного переходу на виписку рецептурних лікарських засобів виключно за електронним рецептом.

Далі планується повноцінний запуск електронного рецепта на антибіотики.

Нагадаємо, при коронавірусі антибіотики не можна приймати самостійно. Рішення про використання медикаментів має приймати лише лікар.



Фото Pixabay

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