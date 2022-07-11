«Максимальний розмір допомоги аналогічний розміру мінімальних аліментів»

У зв’язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму з 1 липня в Україні зріс мінімальний гарантований розмір аліментів. То ж скільки тепер він становитиме і що саме змінилось — розповіла адвокатка Марина Сухая.

«Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» з 1 липня 2022 року встановлено наступний прожитковий мінімум для дитини відповідного віку: до 6 років — 2201 грн.; від 6 до 18 років — 2744 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Розрахунок мінімального розміру аліментів з 01 липня є наступним: до 6 років — 1100,50 грн. (2201 Х 50%), раніше 1050 грн. Від 6 до 18 років — 1372,00 грн. (2744 Х 50%), раніше 1255 грн. Процес зміни суми аліментів відбувається автоматично, без звернень до органів державної виконавчої служби.

Як бути, якщо платник аліментів не сплачує кошти, у нього відсутнє рухоме та нерухоме майно, не виявлено джерел доходу?

В такому випадку призначається тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме. Законодавчо надання цієї допомоги регулюється приписами ч. 8 ст. 181 Сімейного кодексу України та низки урядових постанов. Випадки, в яких призначається тимчасова допомога:

-рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв’язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення;

-стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;

-місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

Тимчасова допомога призначається в розмірі що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, тобто максимальний розмір допомоги. Тобто максимальний розмір допомоги аналогічний розміру мінімальних аліментів.

Який пакет документів для призначення тимчасової допомоги необхідно подати органу соціального захисту населення за місцем проживання (перебування)?

Це заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики, копія свідоцтва про народження дитини,

довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини, довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача, декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї).Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи: рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення; довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування та строковій військовій службі; повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років, кожні шість місяців починаючи з місяця, в якому подані усі необхідні документи.

Раніше «ФАКТИ» публікували відповідь експерта на запитання про те, чи можна позбавити батьківськіх прав того з батьків, який проживає на непідконтрольній України території та самоусунувся від виконання своїх обов'язків щодо виховання дитини.

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