«Мати збожеволіла від горя»: стало відомо, чому поки не поховано тіло «Шоколадного зайця» П'єра Нарциса

Прощання з артистом, який пішов із життя 21 червня, у Москві переносилося двічі через забаганки його матері та сестри. І ось днями стало відомо, що П'єра Нарциса поховають у рідному Камеруні лише… 23 липня. Цим фактом шокована колишня дружина співака Валерія Калачова, пише «Стархіт «.

На думку дружини, родичі П'єра Нарциса вчиняють неправильно насамперед стосовно нього самого…

«Спочатку рідні П'єра написали мені, що проведуть церемонію 21 липня, я не почала їм відповідати, оскільки між нами холодні стосунки. Зверніть увагу, і тут, у Росії, двічі переносилося прощання, бо я просто не могла винести тіло…» — зізналася Калачова у розмові зі «СтарХітом».

До речі, П'єр і Валерія мають спільну доньку Кароліну-Крістель, яка дуже переживає через трагедію.

«У нас у всіх апатія, — продовжила колишня дружина Нарциса. — Щодня ми молимося за нього. Він сниться нам, ми розмовляємо з ним, спілкуємось. Він дає нам поради. У нас із П'єром є порозуміння. Ось так і живемо».

Співак із дружиною та дочкою

Також Валерія розвіяла всі чутки щодо спадщини померлого артиста.

«У нього не було жодної квартири у Люберцях. Є тільки моя нерухомість у Москві. Все. П'єр знімав різні апартаменти, які були зручні для роботи — це інший момент. Немає такого, що я маю ділитися з кимось. І чим?» — наголосила вона.

Тим, що відбувається, обурений колега і близький друг Нарциса Сергій Дворцов.

«Шокований і дуже злий на всю цю історію, тому що спочатку ми з Валерією наполягали на тому, щоб поховати П'єра на Троєкурівському цвинтарі. Ми вже домовилися з представниками цвинтаря про місце для могили… На вимогу матері П'єра довелося скасувати всі справи і відправити його тіло до Камеруну», — розповів він.

20 червня 45-річному співаку різко стало погано. Йому провели екстрену операцію на нирці, але під час хірургічного втручання сталися ускладнення. У результаті П'єр Нарцис помер від зупинки серця.

А через добу стало відомо також про смерть у німецькій лікарні іншої зірки 80-х — лідера гурту «Ласковий Май» Юрія Шатунова. Він також мав хворе серце.

Фото blitz. plus/

489

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter