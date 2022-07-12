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Україна

Оголошено нову підозру колишньому нардепу

22:00 12 липня 2022
Зрадник Олексій Журавко

Колишньому народному депутату від «Партії регіонів» 48-річному Олексію Журавку повідомлено про підозру у діях на шкоду суверенітетові і територіальній цілісності, публічних закликах до агресивної війни, виготовленні та поширенні матеріалів із виправданням російської агресії. Про це стало відомо із підозри, опублікованої на сайті Офісу Генпрокурора.

«Олексій Журавко, знаходячись після російського вторгнення у Олешках Херсонської області, у мережі «Вконтакте» та своєму телеграм-каналі розповсюджував матеріали, котрі були спрямовані на дестабілізацію ситуації в державі та деморалізацію народу та армії України.

6 квітня 2022 року екснардеп в «Вконтакте» опублікував пост: «Наркоман хочет войны. Актер решил монтировать видео про Бучу для остановки мира. Украинцы будут гибнуть до последнего за американские и английские интересы. Клевета врагов нашей победе не помеха!»

2 квітня він опублікував допис: «Дорогие друзья! Над освобожденной частью Запорожья поднялся триколор! Для большинства жителей освобожденных территорий сине-желтый флаг ассоциируется со смертью и страданиями. Именно под этим флагом последние 8 лет убивали жителей Донбасса, а затем и людей на украинских территориях».

Додамо, що Олексій Журавко 2015 року втік до Росії. Але після нападу рф повернувся на Херсонщину, про це навіть писав пост у Телеграмі.
«Навіть сльоза прокотилася по щоці від хвилювань. Дякую вам, московити!.. За звільнення моєї Батьківщини від продажної, колаборантської, нацистської влади», — написав оголошений в розшук СБУ за підтримку анексію Криму та окупаційні дії на Донбасі Журавко.

Уже сім років колишній нардеп-зрадник перебуває у загальноукраїнському розшуку. У минулому році справу Журавка передали до Херсонського міського суду.

Раніше «ФАКТИ» писали про ще одного нардепа-зрадника.

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