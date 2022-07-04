«Чекай на нову зустріч»: партизани передали «привіт» екснардепу зраднику Ковальову (фото)

Колишньому нардепу від «Слуги народу» Олексію Ковальову, який вижив після замаху на нього, херсонські партизани радять «готуватися до нової зустрічі з ними».

За їхніми словами, перший не дуже вдалий замах був лише репетицією. Тому чергової зустрічі з партизанами зраднику не уникнути.

«Льоша, це була репетиція. Чекай на зустріч», — листівки з портретом Ковальова партизани Херсона розклеїли в різних місцях, попереджаючи його, пише «Обозреватель».

Нагадаємо, колишній «слуга народу» Олексій Ковальов відкрито заявив про співпрацю з російськими окупантами. На його думку, «Росія на Херсонщині назавжди».

22 червня на Херсонщині невідомі підірвали автомобіль нардепа-зрадника. Йому вдалося вижити. Ковальов звинуватив СБУ у нападі на нього.

Проти Ковальова відкрито кримінальне провадження за здійснення державної зради.

Фото соцмережі, «Обозреватель»

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