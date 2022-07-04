34.75 / 35.47 36.02 / 37.11
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Чекай на нову зустріч»: партизани передали «привіт» екснардепу зраднику Ковальову (фото)

13:12 4 липня 2022
Ковальов

Колишньому нардепу від «Слуги народу» Олексію Ковальову, який вижив після замаху на нього, херсонські партизани радять «готуватися до нової зустрічі з ними».

За їхніми словами, перший не дуже вдалий замах був лише репетицією. Тому чергової зустрічі з партизанами зраднику не уникнути.

«Льоша, це була репетиція. Чекай на зустріч», — листівки з портретом Ковальова партизани Херсона розклеїли в різних місцях, попереджаючи його, пише «Обозреватель».

Нагадаємо, колишній «слуга народу» Олексій Ковальов відкрито заявив про співпрацю з російськими окупантами. На його думку, «Росія на Херсонщині назавжди».

22 червня на Херсонщині невідомі підірвали автомобіль нардепа-зрадника. Йому вдалося вижити. Ковальов звинуватив СБУ у нападі на нього.

Проти Ковальова відкрито кримінальне провадження за здійснення державної зради.

Фото соцмережі, «Обозреватель»

211

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Верховна Рада

Звільняти та відправляти у відпустку тепер будуть за новими правилами: Рада ухвалила важливий закон

Пральна машина

Додайте сіль у пральну машину, і ефект вас просто приголомшить: порада від автора «прання з пакетом» (відео)

засіб проти пожовтіння огірків

«Додайте хліба до води — і огірки збиратимете центнерами»: як приготувати диво-засіб

вирощування помідорів та перцю

Додасте пiв склянки попелу — і помідорами та перцем будете ділитися з сусідами

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.