У США закликають дозволити Україні завдавати ракетних ударів по цілях у росії та білорусі

В США вважають, що у відповідь на постійні обстріли українських міст українські військові повинні завдавати ракетних ударів по військових об'єктах росії та білорусі. Про це в Twitter написав радник урядової комісії США з безпеки та співробітництва в Європі Пол Массаро.

«Україні необхідно дозволити завдавати ударів по військових об'єктах в окупованій білорусі, окупованому Криму та росії», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, за останні два тижні українці завдали близько десятка точних ударів по складах боєприпасів та військових баз російських військ на захоплених українських теренах. Після цього рашисти не можуть почуватися в безпеці не лише на передовій, а й у тилу.

На думку відставного полковника ЗСУ Петра П'ятакова, така тактика ЗСУ дуже правильна з огляду на перевагу російських військ на фронті, пише Бі-бі-сі.

Він зазначає, що українській піхоті буде легше оборонятися та завдавати поразки противнику, коли той матиме брак боєприпасів. А великі запаси снарядів і ракет з росії ще потрібно доставити на лінію фронту та розвести по військових частинах. Над руйнуванням цього ланцюжка ЗСУ якраз і працюють.

На думку італійського військового аналітика Томаса Тейнера, тепер, щоб убезпечити свої склади від українських ракет, російські війська змушені будуть робити їх далі від лінії фронту — на відстані 90−100 км. Це означає, що перевезення боєкомплекту, палива та продовольства до передових позицій забиратиме більше часу та сил. І ЗСУ легше бачитиме колони постачання рашистів та знищуватиме їх.

Президент Зеленський прямо пов'язує успішні дії ЗСУ з постачанням зброї, яку отримала Україна від західних партнерів. Зокрема, 23 червня міністр оборони України Олексій Рєзніков повідомив, що довгоочікувані системи залпового вогню HIMARS прибули з США на український фронт.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, системи HIMARS та їх аналоги знищують противника та завдають ударів по російським цілям, які раніше були недосяжні.

Нагадаємо, однією з цілей ЗСУ на півдні є Кримський міст, в районі якого днями пройшли російські навчання. Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що по мосту можна вдарити в момент, коли по ньому будуть йти війська окупантів.

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