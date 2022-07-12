Гроші використовували для підривної роботи: СБУ викрила угруповання, яке переправляло срібло та валюту з росії в Україну

В Україні триває робота з розкриття агентурних мереж росіян, які працюють проти України. Так у Києві та Харкові СБУ викрила мережу, організовану для вивезення зливків срібла та грошей з росії в Україну. Далі ці гроші йшли на фінансування підривної діяльності.

Як повідомили у спецслужбі, СБУ передала в АРМА нову партію заарештованого майна більш ніж на 100 млн. гривень.

Загалом до державного управління перейдуть:

▪ понад 800 кг срібла у вигляді банківських злитків;

▪️ 6 га земельних ділянок та 3 квартири у Києві загальною площею майже 400 кв. м;

▪️ сотні тис. готівки у доларах США, гривнях та євро.

Активи СБУ вилучила ще торік у ході багатоетапної спецоперації у Києві та Харкові. Тоді українська спецслужба нейтралізувала угруповання, яке переправляло гроші з росії на територію України через підсанкційні платіжні системи.

За оперативними даними, такі схеми використовувала агентура фсб, яка отримувала кошти від своїх російських кураторів на провадження підривної діяльності проти нашої держави.

«Все майно передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Ці активи працюватимуть на український бюджет і частина коштів буде спрямована на потреби української армії» , — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями співробітники СБУ заарештували активи українських підприємств та банку, які належать російському мільярдеру.

115

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter