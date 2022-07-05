Спонсорували агресію рф: СБУ арештувало активи українських підприємств і банку

Співробітники СБУ продовжують роботу з виявлення та знешкодження російських агентів на території України.

У спецслужбі повідомили, що з ініціативи кібердепартаменту СБУ заарештовано активи українських підприємства та банку, які спонсорували агресію росії.

Арешт накладено на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права компанії-дистриб'ютора алкогольних напоїв та одного з комерційних банків, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин росії.

Слідчі встановили, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України.

Орієнтовна вартість арештованого судом майна обох юросіб становить майже 880 млн грн, а корпоративних прав — понад 1,2 млрд грн.

Зазначимо, у спецслужбі не назвали прізвище власника банку та компанію, майно якої заарештовано. Але за інформацією «Європейської правди», йдеться про майно алкогольного дистриб'ютора «Руст» та банку «Форвард» російського бізнесмена Рустама Таріко.

Рустам Таріко — російський мільярдер, власник банку «Російський стандарт» та алкогольного холдингу Roust. Останнім часом холдинг випускає такі бренди горілки як «Російський стандарт», «Зелена марка», «Парламент» та «Журавлі». У 2016 році статки Таріко оцінювалися в 0,5 млрд доларів.

За даними ЄП, компанія-дистриб'ютор має 125 млн грн статутного капіталу, 9 легкових автомобілів вартістю понад 3 млн грн, близько 300 тисяч пляшок алкогольної продукції більш ніж на 24,5 млн грн та 5 рахунків, відкритих в українських банках.

Суд заарештував 100% акцій банку вартістю понад 1 млрд грн, будинок у центрі Києва площею понад 3 тис. кв. м та вартістю майже 850 млн грн та 5 транспортних засобів на суму майже 1,5 млн грн.

Нагадаємо, днями СБУ затримала інформатора, який збирає розвіддані для ракетних ударів та диверсій на кордоні України.

Фото СБУ

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