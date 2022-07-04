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Україна

Для маскування використовували родичів та місцевих мешканців: під Миколаєвом розкрито агентурну мережу ворога

13:36 4 липня 2022
СБУ

Співробітники СБУ знешкодили чергову групу російських агентів, яка збирала розвіддані про позиції ЗСУ на півдні України.

Як повідомили у спецслужбі, в ході операції в Миколаївській області затримано 3 глибоко законспіровані ворожі агенти. Вони розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокацію стратегічних об'єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів інформаторами.

Отримані відомості учасники групи передавали своєму російському куратору. Окрім текстових повідомлень, надсилали фотоматеріали з координатами.

У ході обшуків у місцях знаходження російських агентів правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку з доказами незаконних дій.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

Раніше СБУ затримала інформатора, який збирав розвіддані для ракетних ударів та диверсій на кордоні України.

Фото СБУ

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