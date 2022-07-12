Закохалася під час першої зустрічі: на передовій одружилися лейтенантка з Краматорська та сержант з Маріуполя (відео)

Війна — це не тільки біль, сльози, знищення, іноді це і початок нового життя. Так, днями свої серця поєднали військовослужбовці Валерія та Дмитро. Вони знайомі майже півтора місяця, але бачаться дуже рідко.

Дмитро зізнається, що лише кілька разів зміг побачити за цей час кохану, але весь час думав про неї, йдеться у сюжеті ТСН.

Лера закохалася також під час їхньої першої зустрічі, коли молодий сержант врятував від обстрілу.

«Попри те, що воно все праворуч-ліворуч розривається, Діма нас виводить. Я розумію, що мені зовсім не страшно, коли саме Діма поряд. Це для мене дуже важливо, коли я почуваюся поряд з чоловіком, за чоловіком», — розповіла наречена.

Друзі організували молодим весілля у дуже гарному місці: озеро, качки, очерети. Але вже за кілометр від такої краси вибухають снаряди. Дмитро обережно веде Леру по хисткому містку. Розписує молодят комбат, бо має таке право. Іноді ворог ніби хоче зіпсувати церемонію, запускає снаряди ближче, але головні слова у житті цієї сім'ї все ж таки звучать.

«Незважаючи на такий складний для країни час, що за кілометр звідси розриваються снаряди — від цього моменту оголошую вас чоловіком та дружиною! Ура! Гірко!» — каже військовослужбовець ЗСУ Павло Юрчук.

Після короткого поздоровлення більшість гостей знову візьмуть до рук автомати. Вони підуть на передову, але не наречені, комбат надає їм офіційно два дні відпочинку — короткий «медовий місяць».

Фото ТСН

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