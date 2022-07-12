Став жертвою викрадення та потрапив у рабство: чотириразовий олімпійський чемпіон поділився жахливою історією з дитинства

39-річний легендарний легкоатлет Мо Фара, який спеціалізується на бігу на середні та довгі дистанції, зробив сенсаційне зізнання. Виявляється, майбутнього чотириразового олімпійського чемпіона незаконно вивезли до Великобританії із Сомалі, розлучивши із сім'єю, а також дали зовсім інше ім'я.

«Більшість людей знають мене як Мо Фара, але це не моє ім'я. Насправді я народився в Сомаліленді на півночі Сомалі, і мене звуть Хуссейн Абді Кахіна. Незважаючи на те, що я казав у минулому, мої батьки ніколи не жили у Великій Британії. Коли мені було чотири роки, мій батько загинув під час громадянської війни. Мене розлучили з матір'ю та незаконно переправили до Великобританії під ім'ям іншої дитини — Мохаммеда Фара», — розповів титулований спортсмен в інтерв'ю The Guardian.

За словами Мо, після прибуття на Туманний Альбіон «благодійниця», яка обіцяла допомогти йому з пошуком далеких родичів сім'ї, буквально зробила з нього раба у власній родині — хлопчик доглядав її дітей та виконував всю роботу по дому. Лише у 12 років Фара був звільнений із рабства — у муніципальній школі, де навчався майбутній чемпіон, вчитель фізкультури помітив у ньому талант, а згодом, дізнавшись історію Мо, допоміг йому потрапити до іншої, куди більш дружньої сім'ї.

Додамо, що у Фара, який також шість разів ставав чемпіоном світу та сім разів — чемпіоном Європи, через це визнання не виникне жодних проблем із міграційною службою й він спокійно зможе далі жити на Туманному Альбіоні під своїм нинішнім ім'ям.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що багаторазову олімпійську чемпіонку Сімону Байлз прийняли за дитину та вручили розмальовку.

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