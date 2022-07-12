З серпня антибіотики українцям продаватимуть лише за електронним рецептом: що про це відомо

З 1 серпня антибіотики в аптеках України відпускатимуть за електронним рецептом. Про це у соцмережі нагадав голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Насправді ввести електронний рецепт на антибіотики у МОЗ планували з 1 квітня, але через військові дії рішення перенесли і тепер з 1 серпня до кінця року триватиме перехідний період запровадження е-рецепту на антибіотики.

Як отримати антибіотики у перехідний період?

Потрібно звернутися до свого сімейного лікаря або до іншого в лікарні, отримати електронний рецепт на діючу речовину і забрати ліки в аптеці. Пацієнт обов'язково має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я (ЕСЗВ). Якщо пацієнт не зареєстрований, зробити це теж можна у лікаря.

«Винятки становлять медичні установи, які знаходяться на лінії фронту, у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. У таких лікарнях лікар випише на антибіотики паперовий рецепт», — пояснив Радуцький.

Він зазначив, що е-рецепт на антибіотики — це перший етап упровадження електронного рецепту на всі рецептурні препарати в Україні.

За словами Радуцького, парламентський Комітет та МОЗ підготували відповідні законодавчі зміни, щоб нова система продажу препаратів запрацювала. На розгляд Верховної Ради направили два законопроекти: перший (№ 7444) посилює контроль за відпусткою лікарських засобів, другий (№ 7445) — вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення за порушення встановленого порядку реалізації лікарських засобів. Законопроекти дозволять притягати до відповідальності медичних працівників та працівників аптек при призначенні рецептурного лікарського засобу без рецепту. Законодавчі зміни, якщо їх підтримає Рада, почнуть діяти за три місяці після завершення військового стану.

Вживання антибіотиків в Україні

За даними МОЗ, зараз кожен другий українець купує антибіотики без призначення лікаря. Іноді це призводить до тяжких наслідків для здоров'я, серед яких формування стійкості організму людини до лікування антибіотиками. Один із способів боротьби з безконтрольним вживанням сильнодіючих препаратів — запровадження електронного рецепту. Це дозволить відстежувати дані про призначення, обсяги використання антибіотиків, зменшити випадки самолікування.

Нагадаємо, у грудні минулого року стало відомо, що в Україні планують запровадити відпуск антибіотиків виключно за електронним рецептом. Також планувалося, що з 1 січня 2022 року лікарні, які надають стаціонарну медичну допомогу, розпочнуть ведення обліку загального споживання антимікробних препаратів (антибіотиків).

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