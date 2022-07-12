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В Україні з'явиться обов'язковий іспит для набуття громадянства країни: що відомо

19:18 12 липня 2022
Паспорт України

Міністерству юстиції та Міністерству внутрішніх справ України доручено підготувати та внести на розгляд уряду проекти законів, які передбачають запровадження комплексного іспиту для здобуття громадянства країни.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, відповідне протокольне доручення на виконання завдання Президента України було підтримане сьогодні під час засідання.

Згідно з дорученням, Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ мають підготувати та внести на розгляд уряду відповідні проекти законів.

Крім того, Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручено розробити та затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та за основами Конституції України. Громадянство України сьогодні — це привілей. І кожен, хто на нього претендує, повинен знати та розуміти основоположні принципи нашої країни" , — наголосив Шмигаль.

Петицію про запровадження обов'язкового іспиту для отримання громадянства України було зареєстровано 23 травня і вона набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду. 8 липня президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію та передав її до Кабінету Міністрів, доручивши прем'єр-міністру розглянути можливість запровадження відповідних змін.

Нагадаємо, раніше українці неоднозначно відреагували на надання українського громадянства опозиційному російському журналісту Олександру Невзорову.

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