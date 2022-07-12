В Україні з'явиться обов'язковий іспит для набуття громадянства країни: що відомо

Міністерству юстиції та Міністерству внутрішніх справ України доручено підготувати та внести на розгляд уряду проекти законів, які передбачають запровадження комплексного іспиту для здобуття громадянства країни.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, відповідне протокольне доручення на виконання завдання Президента України було підтримане сьогодні під час засідання.

Згідно з дорученням, Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ мають підготувати та внести на розгляд уряду відповідні проекти законів.

Крім того, Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручено розробити та затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та за основами Конституції України. Громадянство України сьогодні — це привілей. І кожен, хто на нього претендує, повинен знати та розуміти основоположні принципи нашої країни" , — наголосив Шмигаль.

Петицію про запровадження обов'язкового іспиту для отримання громадянства України було зареєстровано 23 травня і вона набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду. 8 липня президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію та передав її до Кабінету Міністрів, доручивши прем'єр-міністру розглянути можливість запровадження відповідних змін.

Нагадаємо, раніше українці неоднозначно відреагували на надання українського громадянства опозиційному російському журналісту Олександру Невзорову.

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