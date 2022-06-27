Полякова попросила громадянство України для своєї подруги Білоцерківської, чим викликала бурхливу реакцію в мережі

Популярна співачка Оля Полякова, яка незабаром планує повернутися до України, звернулася до президента Володимира Зеленського та попросила надати український паспорт своїй подрузі — блогеру Вероніці Білоцерковській. Уродженка Одеси однією з перших виступила проти війни в Україні, розповідає правду про російське вторгнення та займається благодійністю. За це на Білоцерківську завели кримінальну справу в росії, заарештували її майно.

«Це наша Ніка! І в неї сьогодні день народження! А наша, бо з першого дня війни за нас, незважаючи на перше кримінальне провадження в росії за правду про Україну та російську агресію, потім федеральний розшук, а напередодні свого дня народження, у росії заарештували все її майно! А вона все одно говорить і пише правду, а ще допомагає Одесі, госпіталям та пораненим, бо поклик крові, бо одеситка! Її багатомільйонна аудиторія чує її та свій внесок у нашу майбутню перемогу вона робить щодня, незважаючи на кримінальні переслідування, арешти майна, погрози. І в день народження цієї сміливої жінки я хочу звернутися до нашого президента Володимира Зеленського та попросити найкращий подарунок у світі — українське громадянство для Білоцерковської Вероніки, як для вірної дочки свого народу!» — написала Полякова в Інстаграм.

Прохання співачки викликало бурхливу реакцію та хейт у мережі. Поляковій дорікнули, що громадянство та паспорт — це не нагорода для «хороших росіян».

«Немає нічого гіршого, ніж українцям лігітимізувати „хороших росіян“. Вони останні у списках мають бути», «Хочете подарунок для подруги — купуйте те, що продається. Українське громадянство — це gift card. У нас у законодавстві прописано, хто і за якою процедурою може набути громадянства. Процедури «подарувати паспорт на дн» не існує, — пишуть у коментарях.

Білоцерковська відреагувала на хейт та запевнила, що нічого не просить, хоча за законом може претендувати на українське громадянство.

«Дорогі ті, хто переживають за моє громадянство, коментатори. Не нервуйте — його я можу отримати на абсолютно законних підставах і навіть у спрощеному порядку — за правом народження в Одесі і тому, що в мене там проживає частина моєї родини. Не витрачайте нерви, я нічого ні в кого не прошу», — відповіла Білоцерковська.

Полякова в коментарях підтримала подругу.

«Те, як деякі наші співвітчизники спочатку просять росіян підтримати Україну, а потім, коли такі росіяни, навіть коли їх мало, жертвують усім, що у них є заради такої підтримки і потім після того, як у них за цю підтримку забирають усе, просять притулку в Україні, співвітчизники волають, що немає хороших росіян. Ні, ні. Немає хороших росіян. Але є добрі та сміливі люди. Люди! І вони виявилися здатними на вчинок! Тому тепер питання, наскільки хороші люди ми і чи вміємо ми бути вдячними», — сказала співачка.

Раніше президент Зеленський надав українське громадянство російському журналісту та публіцисту Олександру Невзорову.

Це спричинило неоднозначну реакцію суспільства. Невзоров прокоментував таку реакцію.

Фото instagram.com/polyakovamusic

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