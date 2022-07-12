Після дощів до України повернеться спека: прогноз погоди на найближчий час

Синоптик Наталія Діденко прогнозувала різку зміну погоди. Її розрахунки та спостереження за атмосферними фронтами підтвердилися.

У середу 13 липня грозові дощі можливі на півночі та заході країни, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень у Київській області стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 18, а от на сході та півдні місцями повітря прогріється до 28 градусів тепла.

У четвер, 14 липня, грозові дощі можливі на сході, а також місцями на півночі та півдні, у центрі, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на сході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 20, а ось на Закарпатті повітря прогріється до 31 градусів тепла.

У п'ятницю, 15 липня, грози можливі на заході та місцями на півночі, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на півночі та заході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 23, а от на півдні та сході повітря прогріється до 30 градусів тепла.

У суботу, 16 липня, очікується суха погода, швидкість вітру — близько 8 метрів за секунду. Вдень на заході стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 22, а от на півдні місцями повітря прогріється до 33 градусів тепла.

У неділю, 17 липня, грозові дощі накриють всю країну, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на заході стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 19, а от у Криму повітря прогріється до 34 градусів тепла.

- У період з 18 по 21 липня очікується поле підвищеного тиску, що принесе переважно суху погоду, щоправда, 18 липня можливий атмосферний фронт, який принесе на Лівобережжі короткочасні дощі, — розповідає «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня. — У цей період в Україну повернеться спека. Так 18−19 липня очікується така температура: ночами українські термометри покажуть 12−18 тепла, вдень очікується 20−26 вище за нуль, а ось 20−21 липня очікується підвищення температури: ночами очікується 16−22 вище за нуль, а вдень до 28 -34 градуси тепла.

Фото Pixabay

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