За добу, що минула, ворог продовжував обстріли майже на всіх ділянках фронту, а у напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина намагався штурмувати позиції ЗСУ — атака була успішно відбита.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, де не виключають продовження ведення противником штурмових дій для покращення тактичного положення та створення сприятливих умов для ведення наступу в напрямку Ізюм — Слов’янськ.

На Слов’янському напрямку ворог не припиняє артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Адамівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля, Хрестище, Довгеньке та Маяк.

На Волинському та Поліському напрямках у підрозділах збройних сил республіки білорусь, що виконують завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону, проведено ротацію частини особового складу та техніки.

Триває перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни.

А у оперативному командуванні «Південь» повідомили, що напередодні вдень пара ворожих винищувачів Су-30 завдала удар чотирма ракетами Х-31 по Одещині. Ракети нейтралізовано, після чого вони впаои у море.

Тим часом пара українських штурмовиків завдала удар по складу боєприпасів та скупченню противника в районі Новопетрівки на Херсонщині, чому намагалися завадити росіяни шляхом запуску двох ракет «повітря — повітря». Втрат нашої авіації немає, але ці ракети спричинили руйнування котельні поряд з будівельним магазином у Баштанці, де загинула цивільна жінка, та пожежу в полі за містом.

Втрати ворога на початок 140-ї доби широкомасштабної агресії наступні:

Експерти Інституту вивчення війни, аналізуючи поточну ситуацію, зазначають, що Кремль, ймовірно, закуповує іранські БПЛА, які, ймовірно, покращать російську повітряну розвідку та точність непрямого вогню по українській території.

Констатується, що ворог здійснював обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від Слов’янська та на схід від Сіверська, а також провів кілька невдалих наземних штурмів на північ від Харкова.

«Російські війська, ймовірно, здійснили атаку під фальшивим прапором на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі Запорізької області», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у США вважають, ЗСУ мають завдавати ударів по військових об'єктах в окупованій білорусі, окупованому Криму та росії. Про це заявляв радник урядової комісії США з безпеки та співробітництва в Європі Пол Массаро.

Фото Генштаба ЗСУ

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