«Кохання і життя, смерть і війна — без пафосу та фальші»: Монатік вразив новим кліпом

Популярний артист Дмитро Монатік, котрий випустив під час війни новий альбом, представив ще одну прем'єру. Він вразив новим кліпом From U to z.

Відео знято у стилі stop-motion. Режисер Дмитро Нечепуренко зробив акцент на символах. У центрі анімаційної роботи — серце, яке пульсує.

«Наразі болісне місце кожного українця це — серце. Тому перший образ, що відповідає емоційній кулі, в якій ми існуємо під час війни — саме серце. Його кріплять як зовні фізично, і зсередини — емоційно і фізично одночасно. Враження, що твій motor of love постійно на вістрі атаки і переважно без захисту, без бронежилета, повністю відкритий», — каже Монатік.

У відео використано й інші символи, які показують весь спектр почуттів та емоцій українців у реаліях війни. Це любов, дружба, самовідданість, життя, смерть та війна — без пафосу та фальші.

Дмитро каже, що під час війни складно створювати нові роботи технічно, творити під обстрілами та під звуки сирен тривоги.

«Проте, можна вибрати форму і стиль, які не потребують мега ресурсів. Колаж та стоп-моушн — як варіант. Сподіваюся, я зміг почути й передати, на мою думку, основний меседж — жагу до життя при всьому й велике бажання українців перемогти зло та бути вільними», — пояснив Монатік.

Також Дмитро Монатік розповів, як його змінила війна.

Раніше MamaRika випустила чуттєвий кліп «Як ти там живеш?»

Фото instagram.com/monatik_official

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