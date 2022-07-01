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Шоу-бізнес

Монатік випустив новий альбом, написаний під час війни

14:07 1 липня 2022
Дмитро Монатік

Популярний артист MONATIK (Дмитро Монатік), який розповів, як його змінила війна, випустив альбом, записаний під час російського вторгнення — «ART Oборона». До нього увійшли 9 треків. Це особисті історії артиста, пережиті під час війни, його маніфести. У записі альбому також взяли участь сини Монатіка — семирічний Платон та п'ятирічний Данило. Вони записали композицію «Так і буде…», де хлопчики зачитали невеликий вірш.

«Історія війни у кожного своя, але дуже схожа, важка та страшна, але з вірою в майбутнє. З вірою в нашу перемогу. Майже 5 місяців тривоги, страждання, страху та гніву, спроб знайти себе, всю родину в розбитих мріях перетворилися на майже 19 хвилин музичних роздумів. Сьогодні найголовніше — не втратити надію. Тому, сподіваюся, що „Art Оборона“ не отримає продовження, і війна скоро зникне з України. А ця музика зможе відволікти, надихнути, нагадати… Створення музики в ці часи, особисто мене, рятує і захищає від занурення в громіздку темряву. Моя „ART Oборона“. Для вас…» , — написав Дмитро, презентуючи роботу.

Нагадаємо, на початку війни Монатик із дружиною та дітьми опинився за кордоном. Він бере участь у міжнародних благодійних концертах.

Раніше Позитив та Мішель Андраде, які пішли з продюсерського центру Потапа, разом із Аліною Паш випустили спільну пісню.

Новий трек «Триматись своїх» випустив Дмитро Шуров.

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