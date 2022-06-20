Монатік розповів, як його змінила війна й чому не повертається в Україну

Популярний співак Дмитро Монатік, який на початку війни звернувся до росіян, уперше поділився своїми переживаннями та розповів, чому не повертається до України.

24 лютого, коли рф віроломно напала на нашу країну, артист із сім'єю опинився за кордоном у рамках свого гастрольного туру. І зараз лишається за межами України. За словами Монатіка, війна дуже змінила його, дітей, вплинула на творчість.

«Мені здається, ми дуже морально постаріли. Я бачу, як мої діти дорослішають на очах від того, що відбувається. Діти дорослішають, дорослі старіють. Тому що один тиждень сьогодні тягнеться, як цілий рік. Одна довга, страшна і, здається, нескінченна ніч. Але пісні повинні дарувати це світло в кінці, здавалося б нескінченності. Якщо ви думаєте, що я дуже твердо тримаюся, то я тихенько, щоб ніхто не бачив, теж дуже часто ламаюсь. Але намагаюся швидко зібратися, бо знаю, що на мене дивляться діти, і їм краще не бачити. Хоча вони розуміють, що таке війна дуже чітко. Ми не можемо зараз повернутися, там стріляють, помирають люди, бо російська злочинна влада вирішила розв'язати повномасштабну війну. Вони все це розуміють», — сказав Монатік в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях».

Дмитро каже, що в цей тяжкий час творчість стала його зброєю, за допомогою якої він привертає увагу світу до війни в Україні та допомагає збирати кошти.

«Пісні, що сьогодні пишуться, це все диктує, на жаль, війна. Декорації, моменти, страшні речі — такі пісні вона диктує. Пісні, як фотографії, залишають щось після себе. Я сподіваюся, що незабаром ми співатимемо про перемогу. Дуже важливо під час війни знайти себе, свою справу та бути зайнятим. І дуже сильно намагатися бути корисним. Якщо ти розумієш, що не такий сильний у військовій справі, то варто бути корисним у чомусь для країни. Арт-оборона — це наш фронт. Сцена — це те, де ми можемо бути корисними. Хтось сильний у SMM, хтось у кулінарії і може годувати солдатів. Хтось сильний у волонтерстві. Тому коли ти почуваєшся корисним — це трохи послаблює біль. Просто бажаю всім бути корисними. Це дуже важливо сьогодні для кожного з нас», — каже Монатік.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Світлана Лобода повернулася до України та відвідала зруйнований Ірпінь. У росЗМІ розповсюджують інформацію, нібито співачка отримала за це мільярд доларів.

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