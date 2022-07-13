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«Вести переговори з росією неможливо!» — глава МЗС Німеччини

12:36 13 липня 2022
Анналена Бербок

У середу, 13 липня, німецький журнал Stern опублікував інтерв'ю з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Глава МЗС ФРН впевнена, що сьогодні немає жодної можливості вести будь-які переговори з росією.

«Про що можна вести переговори з тим, хто не готовий навіть домовитися з Міжнародним комітетом Червоного Хреста про створення гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення?», — заявила Бербок.

Вона наголосила, що з початку війни не мала прямих контактів з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим. «Мені хотілося б сказати: „Ну, давай, Сергію, домовлятимемося про мир!“, але сумніваюся, що у Лаврова все ще є подібні повноваження від російського керівництва», — вважає Бербок.

«Яку роль відіграє сьогодні у цих питаннях російський міністр закордонних справ, невідомо», — наголосила вона. І як приклад навела нещодавню зустріч міністрів закордонних справ країн «Великої двадцятки» на Балі. Як уже повідомляли «ФАКТИ», Лавров був змушений залишити саміт до його завершення.

Бербок також відкинула заклик до негайного припинення вогню та проведення переговорів між Києвом та Москвою, з яким виступила у відкритому листі «Перемир'я зараз!» група німецьких інтелектуалів та знаменитостей.

«На місці українців я сприйняла б цей лист як наївний, що збиває з пантелику, навіть зарозумілий. Яке право має міністр закордонних справ саме Німеччини вирішувати за Україну, яку частину своєї території вона має віддати, скільки мільйонів її громадян мають підкоритись російському пануванню?» — сказала Анналена Бербок.

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