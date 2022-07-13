У Києві працівник банку вкрав з рахунків пенсіонерів понад 300 тисяч гривень

В Києві поліцейські викрили колишнього працівника банку, який привласнив понад 300 тисяч гривень — гроші він незаконно зняв з рахунків 27 громадян, переважно людей похилого віку.

Як повідомляють у відділі коммунікації поліції Києва, зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні шахрайства та несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах. Чоловікові загрожує до восьми років в’язниці.

З'ясувалося, що 24-річний киянин протягом тривалого часу ошукував клієнтів фінансової установи. Перебуваючи на посаді головного економіста одного з відділень банку, він зловживав довірою клієнтів та здійснював незаконні операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. «Здобиччю» молодика стали 338 тисяч гривень. Його жертви — переважно громадяни похилого віку, які довірили шахраю свої персональні дані.

Раніше Київська міська прокуратура повідомила про підозру у шахрайстві мешканцю Броварів, який взяв гроші у дівчини, обіцяючи вивезти її рідних з Маріуполя. Свою обіцянку він не виконав, а маріупольці загинули.

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Фото Pixabay

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