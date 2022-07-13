росія використовує проти України всі типи ракет, такого не було ніде й ніколи в світі, — Командування ВПС

Російські окупанти щодня завдають ракетних ударів по українських населених пунктах. Руйнується інфраструктура, гинуть мирні люди.

Для ударів по Україні рашисти використовують усі види своєї ракетної зброї. Про це під час брифінгу заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.



За його словами, ніде у світі з таким не стикалися.

«Ще жодного разу такої ракетної атаки на жодну країну світу не було… Ми робимо все від нас залежне, щоб максимально протистояти ворожим атакам», — підкреслив полковник.

Він зазначив, що найскладніше збивати російські «Іскандери» та «Точки-У». Ракети типу «Калібр», Х-55, Х-101 знищити реальніше.

«Збити крилату ракету — річ непроста. Найчастіше збиваються ракети, що летять з типовою швидкістю, близько 900 км на годину. Це ракети «Калібр», ракети типу Х-55, Х-101. Їх реальніше збити нашим озброєнням… Набагато складніше збивати «Іскандери» та «Точки-У». Остання вражає ціль зі швидкістю понад 4 тисячі кілометрів на годину по балістичній траєкторії. А «Іскандер» летить зі швидкістю понад 8 тисяч кілометрів на годину. Тому така ціль надзвичайно важка… що летить зі швидкістю понад 3 тисячі км «, — розповів Ігнат.

Ігнат також зазначив, що в окупантів, мабуть, закінчуються запаси високотехнологічних ракет — Х-101, «Калібр» та «Іскандер», тому вони перейшли в основному на ракети радянського виробництва.

Він припустив, що рашисти економлять високотехнологічну та дорогу техніку, щоб надалі загрожувати нею всьому світу.



Полковник зазначив, що росіяни вже 2,5 місяці не залітають у повітряний простір, підконтрольний Україні. Вони б'ють по наших містах та селах з території білорусі, росії, Чорного та Каспійського морів.

Але збивати російські літаки у просторі білорусі не дозволяють потужності сил української ППО. Це можливо лише у тому випадку, якщо літак увійде до зони їхньої поразки.

«Російська авіація працює навколо України, у такій підкові, від білорусі починаючи, закінчуючи островом Зміїний. Між Зміїним та Севастополем вони знаходяться постійно, 24 на 7, у режимі постійного патрулювання», — розповів він.

За словами Ігната, росіяни в білорусі перебазують літаки з одного плацдарму на інший, використовуючи всі аеродроми республіки.

ЗСУ можуть знищувати російські літаки лише тоді, коли вони увійдуть до зони поразки нашої ППО. Україна поки що має С-300, дальність поразки цього комплексу до 70 км.

Ігнат сказав, що українська авіація виконує завдання фактично щодня, завдає ударів, групових авіаударів по позиціях окупантів, військових складах.

Полковник уточнив, що з початку повномасштабного російського вторгнення українська авіація завдала 1700 авіаударів по ворожих позиціях. Захисники України збили 217 російських літаків, 188 вертольотів та 678 безпілотників.

Нагадаємо, лише минулої ночі під удар ЗСУ потрапила військова частина та склад боєприпасів в окупованому Луганську.

Фото Вікіпедія

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