Число жертв обстрілу Часов Яру на Донеччині зросло до 18 й продовжує збільшуватися

У Часов Ярі Донецької області, який потрапив під удар російських «Ураганів» у неділю, 10 липня, триває розбір завалів на місці зруйнованого 5-ти поверхового житлового будинку.

За інформацією ДСНС, кількість жертв вже 18. З-під завалів вдалося врятувати 6 людей. ⠀

На ранок 11 липня встановлено мовний контакт з двома людьми, які перебувають під завалами. Повідомляється, що під уламками багатоповерхівки можуть бути ще понад 20 осіб. ⠀

Роботи продовжуються.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всіх російських злочинців, які віддають накази й завдають ударів по українським містам, буде знайдено та покарано.

Фото ДСНС

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