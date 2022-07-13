ЗСУ потужним ударом знищили у Луганську військову частину та склад боєприпасів окупантів

За останні дні ЗСУ завдали понад десять точних ударів по складах боєприпасів та військових баз російських військ на захоплених українських територіях.

У ніч проти 13 липня під удар потрапили склади та військова частина в окупованому Луганську.

Російські ЗМІ повідомили, що удар припав по військовій частині ППО, яка забезпечує безпеку Луганська.

А представник "народної міліції" Марочко заявив, що удар наносився системою Himars з Бахмута. При цьому "міліціонер" припустив, що Україні поставили більш далекобійні ракети для цих ракетних систем.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович підтвердив удар по Луганську. За його словами, використовувалася система HIMARS. Пошкоджено військову частину та склад боєприпасів.

“За своєю традицією російські війська розмістили у Луганську одночасно військову частину та склад боєприпасів. Наслідки цього жесту доброї волі я навіть не беруся уявити. «Другу армію світу» переробляє у двохсотий маленький, симпатичний Хімарс”, - пише Арестович та публікує відео.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай також підтвердив інформацію про удар ЗСУ. За його словами, «сьогодні вночі у промзоні Луганська теж було неспокійно, а в окупантів поменшало складів з боєприпасами».

Нагадаємо, вчора артилерійський підрозділ ЗСУ прицільно влучив по складу боєприпасів росіян у Чарівному під Херсоном. Також повідомлялося про пожежу у селищі Мирне під Мелітополем, де горіла база окупантів з військовою технікою.



Фото скріншот відео

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