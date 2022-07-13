Дві крилаті ракети зруйнували підприємство у Запоріжжі: з'явилися фото та відео з місця НП

Вдень у середу, 13 липня, російська армія завдала удари по Запоріжжю — дві крилаті ракети поцілили у цех одного з підприємств, розташованих в Дніпровському районі міста.

За інформацією голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, виникла пожежа, є інформація про постраждалих.

«На місці подій працюють усі відповідні служби, рятувальники розбирають завали. Руйнування великі. Не виключена ймовірність, що під ними можуть знаходитись люди», — додав він.

А заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що за попередніми даними, поранення отримали семеро людей. «Керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя», — візначив він.

В мережу виклали фото відео, на яких зафіксовані масштаби руйнувань і люди, які постраждали.

Раніше речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що російські окупанти щодня завдають ракетних ударів по українських населених пунктах, руйнується інфраструктура, гинуть мирні люди. Для цього рашисти використовують усі види своєї ракетної зброї.

Фото Олександра Старуха

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