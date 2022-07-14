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Україна

Ворог зазнає величезних втрат на фронті, ЗСУ відбили наступ на 2 напрямках, — Генштаб

8:54 14 липня 2022
Оперативне фото Генштабу ЗСУ

На початок сто сорок першої доби протистояння російському воєнному вторгненню ЗСУ продовжили відбивати ворожі атаки на Донбасі. Так, на Слов’янському напрямку було зірвано спробу штурму в напрямку Курульків, а на Бахмутському українські воїни відбили штурмові дії в напрямку Кодеми та Вершини. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам’янського, Закітного, Серебрянки та Спірного, а поблизу Верхньокам’янського та Маяків було завдано авіаударів. Проте наступ у напрямку Верхньокам’янського наразі ще триває, Сили оборони України стримують загарбника.

Авіаційних ударів було завдано і неподалік Авдіївки та Кам’янки. У напрямку останнього населеного пункту також вівся ворожий наступ, там ворог має частковий успіх.

Проте просування ворога вже гальмується — все частіше фіксуються випадки незадовільного продовольчого забезпечення окупаційних військ. За наявною інформацією, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Причина — значні втрати та відмова від участі у бойових діях на території України.

«Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!», — закликають українські військові.

Нагадаємо, президент Зеленський впевнений, що Україна стала для режиму путіна першою мішенню, після підкорення якої він планує піти до інших країн не лише Європи, але й Азії.

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