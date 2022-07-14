На початок сто сорок першої доби протистояння російському воєнному вторгненню ЗСУ продовжили відбивати ворожі атаки на Донбасі. Так, на Слов’янському напрямку було зірвано спробу штурму в напрямку Курульків, а на Бахмутському українські воїни відбили штурмові дії в напрямку Кодеми та Вершини. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам’янського, Закітного, Серебрянки та Спірного, а поблизу Верхньокам’янського та Маяків було завдано авіаударів. Проте наступ у напрямку Верхньокам’янського наразі ще триває, Сили оборони України стримують загарбника.

Авіаційних ударів було завдано і неподалік Авдіївки та Кам’янки. У напрямку останнього населеного пункту також вівся ворожий наступ, там ворог має частковий успіх.

Проте просування ворога вже гальмується — все частіше фіксуються випадки незадовільного продовольчого забезпечення окупаційних військ. За наявною інформацією, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Причина — значні втрати та відмова від участі у бойових діях на території України.

«Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!», — закликають українські військові.

Нагадаємо, президент Зеленський впевнений, що Україна стала для режиму путіна першою мішенню, після підкорення якої він планує піти до інших країн не лише Європи, але й Азії.

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