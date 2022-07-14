Україна стала першою метою дій російського режиму, який хоче забрати у нашого народу незалежність. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників конференції «Азіатське лідерство» у Сеулі.

«Щоб позбавити нас незалежності, росія пішла цією жорстокою війною на знищення. Україна стала першою мішенню. І я говорив про те, що далі росія планує піти до інших країн Європи та Азії. Це її стратегія» , — заявив глава Української держави.

При цьому як тактику кремль використовує терор на державному рівні.

«Сто днів, які минули від того мого звернення до вашого парламенту, повністю показали тактику росії. Кожну її деталь. Це терор. І якщо він залишиться безкарним, ви побачите його повторення в інших частинах світу, в інших країнах. Тому що тактика — це те, чого легко навчитися, коли бачиш, що вона працює. І тому різні тиранії зараз дивляться, чи спрацює російська тактика», — упевнений Володимир Зеленський.

Він також описав основні риси російського військового тероризму.

Спочатку, сказав він, «артилерія бере в заручники міста». Наступ ведеться так, щоб завдавати ударів по житлових районах звичайних міст.

Другий пункт — ракетний терор, головна мета якого — ті самі цивільні об'єкти.

Третій пункт — депортація. Вивезених людей позбавляють засобів зв'язку, у них відбирають документи, їх залякують та намагаються розвезти по віддалених районах рф, щоб їм було максимально складно повертатися додому. А для їхньої обробки створюють «фільтраційні табори».

Четвертий пункт — економічний шок. Зеленський вказав на події у Шрі-Ланці як на приклад того, коли різке зростання цін на продукти харчування та пальне спричинило соціальний вибух. А до цього зростання цін, зазначив він, призвела, зокрема, «цинічна блокада росією наших морських портів», а також «абсолютно продумана російська гра щодо підвищення цін на енергоресурси».

П'ятий пункт — пропаганда. «Жодна держава світу не витрачала стільки на свідоме поширення дезінформації, конспірології, антинаукових теорій змови, як це робить росія», — зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що тактика росії не має стати глобальною нормою, а зламаний нею світовий порядок має бути відновлений.

«Коли Україна звертається до партнерів за зброєю для своєї оборони та задля посилення санкцій проти держави-терориста, це стосується не лише нашого захисту. Це як із вакцинами: якщо не допомагаєш іншим народам, будь готовий до того, що виникнуть нові штами вірусу, які зроблять твій власний захист недійсним. І я щиро вдячний Республіці Корея, яка усвідомлює, що ситуація саме така. Що діяти треба спільно», — упевнений президент України.

Нагадаємо, раніше Зеленський висловив упевненість у тому, що росія воює в Україні лише завдяки бездонним запасам старої радянської зброї.

16

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter