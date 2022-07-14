«Кривавий період розпочався 12 липня»: астрологиня засмутила українців датою можливого «просвітлення» у війні

Попри оптимізм наших співгромадян та надію на те, що злісного ворога буде вигнано найближчими місяцями, астрологи, схоже, «змагаються» у тому, щоб «розчарувати» жителів країни і позбавити надії на щасливий результат битви з путіним.

Так, астрологиня Яна Езотеричка у своєму прогнозі на YouTube пророкує, що швидкого завершення бойових дій навряд чи варто очікувати.

«Просвітлення» у війні з окупантами, вважає вона, можливо ближче до середини 2023 року, пише «Главред» .

«Кривавий період розпочався 12 липня і триватиме до середини серпня місяця. Міста, які постраждають найбільше — Харків, Київ, Донецька та Луганська області. Битва за Донбас не покращується. Контрнаступ ЗСУ можливий після 15 серпня», — вважає Яна.

За словами астрологині, випадає карта смерті і це означає, що «на нас чекають криваві періоди, які можуть посилюватись».

«Україна зможе витримати кривавий період. Прильоти очікуються і в Західній Україні. Зеленський віддає якісь накази, щоб відвойовувати території. Дуже багато людей загине і матимуть втрати, і будуть великі руйнування», — додала астролог.

Астрологиня Ангеліна Вакуліна також прогнозує, що до осені українські війська почнуть відвойовувати окуповані території.



«Географічна карта буде іншою. За Мелітополь та інші окуповані міста воюватимуть восени», — каже вона.

Як каже астрологиня Наталя Власенко, наприкінці цього року дуже непогана енергія для закінчення битви.



Дати закінчення війни в Україні, на її думку, можуть бути такими:

- зима 2022 року та початок 2023 року (грудень 2022 — січень 2023);

- осінь 2023;

- весна 2024 року та зачіпає літо 2024 року;

- 2024−2025 роки.

«Але у будь-якому разі України такої вже не буде, це буде інша країна, з іншою системою влади, приналежністю до якогось союзу, територіально. Так уже історично склалося, що нас завжди намагаються розірвати на дві сторони», — каже астрологиня.

Фото Pixabay

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