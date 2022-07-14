Все можуть вирішити звільнення Мелітополя та Херсона: експерти назвали три сценарії закінчення війни

Багато західних експертів сходяться на думці, що настав вирішальний момент війни росії проти України, і що надалі вона може розвиватися за одним із трьох найімовірніших сценаріїв. Про це пише Forbes .

На думку фахівців, росія найближчим часом втратить атакуючі ресурси. Лінія фронту буде статичною і війська стануть на позиційний захист у всіх напрямках. Кожна зі сторін намагатиметься досягти локального успіху, концентруючи максимальні зусилля на певному напрямку.

Зазначається, що окупанти вже щонайменше двічі згортали інтенсивність наступу та масштаб своїх дій у деяких регіонах України. Вперше — у квітні, коли втекли з-під Києва та північних областей України. Вдруге — у травні, коли заплановане масштабне оточення Донбасу із Запорізького та Ізюмського напрямів скоротилося до Попасної та оточення Лисичанська.

Наразі активні дії скоротилися до двох-трьох основних — Слов'янського, Лисичанського та Харківського. Причому росія не змогла забезпечити одночасну підтримку наступу з Попасної на Лисичанськ та Ізюму та Лимана на Слов'янськ. Швидше за все, для локального успіху на одному фронті довелося знімати частину сил та ресурсів з іншого.

«Незважаючи на те, що росії вдається підтримувати стабільну чисельність військ, їх якість поступово падає. Неможливо щодня проводити масовані атаки без суттєвих втрат. Ці втрати передусім стосуються найбільш активних штурмових підрозділів — морської піхоти, десанту, спецназівців, розвідки. мобілізованими, такий рід військ потребує підготовки та готовності йти у прямий бій. Протягом найближчих двох місяців росія може втратити майже всі штурмові підрозділи» , — йдеться у матеріалі.

Якщо ЗСУ вдасться зберегти достатньо сил і завдати максимальних втрат ворогові, то подальше просування російських військ буде вкрай утруднене. Найбільша небезпека полягає в тому, що війна росії проти України перетвориться на війну артилерії проти піхоти.

«В таких умовах ЗСУ не зможуть підтримувати великі контратаки. Але й росія найближчим часом теж втратить атакуючі ресурси. Війна перейде у тривалу та затяжну фазу. Затяжна війна не означає, що лінія фронту буде статичною, і війська стануть у позиційний захист у всіх напрямках». Кожна зі сторін намагатиметься досягти локального успіху, концентруючи максимальні зусилля на певному напрямі", — йдеться у статті.

Війна до кінця року

Фахівці вважають, якщо ЗСУ зможуть у найближчі два-три місяці повернути окупований росіянами Херсон та здійснити прорив у Мелітополь, подальша битва на півдні не буде сенсу.

«Мелітополь — це ключ до сухопутного коридору в Крим, а Херсон — єдиний захоплений обласний центр. Зупинка навіть повільного просування на Донеччині означатиме, що вихід на адмінкордон Донецької області росія також не здатна забезпечити», — йдеться у матеріалі.

У такому разі росії залишатиметься лише два варіанти: або «йти ва-банк», оголошувати загальну мобілізацію і покласти сотні тисяч солдатів, щоб забезпечити хоч якусь із цих цілей, або домовлятися.

При цьому варіанті найбільш імовірною розв'язкою, на думку Forbes, є те, що росія повернеться на позиції 23 лютого, а можливо навіть підпише непублічну домовленість про політичне врегулювання питання незаконно анексованого Криму та ОРДЛО у далекій перспективі.

У такому разі зберігатиметься ризик нового вторгнення через 5−10 років, але ЗСУ на той час може бути вже значно технологічнішим за армію росії.

Динамічна розв'язка

Росія має відчувати гострі проблеми із забезпеченням військ. Має статися моральний злам військ ворога.

По-третє, значний військовий розгром російських військ або масова здача в полон великої кількості солдатів призведе до зневіри, що підриває боєздатність військ та підтримку населення.

Вказується, що багато залежатиме від постачання зброї Україні. Очікується, що через місяць-два рф може змінити тактику і підлаштуватися під нові реалії війни. Тому саме в цей період, поки армія окупанта не адаптувалася до нових умов ведення війни, є вікно можливостей, коли Україна може зламати ситуацію на свою користь.

Нагадаємо, у Німеччині група німецьких інтелектуалів і знаменитостей виступила з несподіваним закликом до «сторон конфлікту» в Україні про «негайне перемир'я», але глава МЗС Анналена Бербок упевнена, що сьогодні немає жодної можливості вести будь-які переговори з росією.

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