Під Одесою чоловік застрелив юнака за гучну поведінку

У селі Великий Дальник на Одещині сталася трагедія — 53-річний чоловік застрелив 19-річного хлопця. Про це повідомили в обласному главку поліції.

Повідомляється, що 19-річний одесит приїхав у гості до місцевих товаришів. Компанія поводилася шумно. Сусід зробив зауваження молодим людям про порушення тиші й почалася сварка. Обурений чоловік вистрілив з мисливського нарізного карабіна у бік одного з гостей сусіда. Куля потрапила хлопцю у грудну клітину.

Одесит помер на місці, а правопорушник зі зброєю зачинився у будинку. Під час переговорів він вийшов до поліцейських.

У будинку правопорушника правоохоронці вилучили зброю, понад 30 набоїв та інші речові докази його вини. Вони спрямовані на експертизу.

За вчинене чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, нещодавно чиновник Генштабу застосував зброю у спальному районі Києва, чим підставив під загрозу життя дитини.

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