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Поставив під загрозу життя дитини: чиновник Генштабу застосував зброю у спальному районі Києва

11:12 12 червня 2022
Ілюстративне фото

В одному зі спальних районів Києва стався сумний інцидент: чиновник Генштабу застосував зброю, через що могла постраждати дитина.

Про це написав у своєму Facebook голова Міноборони Олексій Рєзніков.

«За моїм наказом розпочато службове розслідування для з'ясування всіх обставин інциденту, коли посадовець Генерального штабу Збройних Сил України — керівник одного з управлінь, вчинив дії, які мають ознаки не лише дисциплінарного, а й кримінального правопорушення», — написав Резніков.

За його словами, вже створено відповідну комісію на чолі із заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком.

На час розслідування інциденту, який стався у п'ятницю, 10 червня, чиновника усунуто від виконання обов'язків.

«Якщо в установленому порядку підтвердяться факти, що внаслідок дій чиновника була загроза настання тяжких наслідків, а саме — ризик для життя та здоров'я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання», — зазначив Резніков.

Ім'я чиновника та інших подробиць міністр оборони не повідомив, проте відомий український журналіст Андрій Цаплієнко виклав у мережу відео інциденту, який, за його словами, стався у столичному житловому комплексі.

Нагадаємо, 7 березня кадровий військовий ЗСУ та громадський активіст застрелили 12-річну дитину на Житомирщині, прийнявши її за диверсанта зі зброєю.

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Поставив під загрозу життя дитини: чиновник Генштабу застосував зброю у спальному районі Києва

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