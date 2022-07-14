Замість смачних продуктів — російські «Єврей» та «Чукча»: що відбувається на захоплених курортах Арабатської Стрілки (відео)

Очевидці, які побували на тимчасово окупованих путінцями курортах Арабатської Стрілки в липні 2022 року, поділилися своїми спостереженнями про ситуацію та життя в курортній локації, яка тепер страждає вже не від медуз, як минулого сезону, а від російських «визволителів».

Про це пише «РБК-Україна».

Берег вражає відсутністю людей

Місто Генічеськ хоч і саме є курортною локацією, але для більшості туристів у колишні роки було «перевалочним пунктом» перед поїздкою на косу. Особливо популярним у туристів був ринок, на якому можна було дешевше купити свіжу рибу, домашні овочі та молочку.

Цього року ринок працює, хоч покупців мало. І ціни на місцеві продукти дивують дешевизною: риба — від 30 кг (бичок), огірки, помідори, картопля — від 10 грн/кг, морква та буряк — від 12 грн/кг, кабачки — від 4 грн/кг. Домашній сир — від 60 грн/кг, молоко — 20 грн/л.

Як зазначають очевидці, у магазинах продають продукти виключно російського виробництва. Їхня якість значно гірша, ніж у звичних українців. І ціни на такі продукти дуже високі.

Наприклад, 2-літрова «Кока-Кола» коштує 75−90 гривень. Її смак відрізняється на гірший бік. Як і у мінеральної води «Каховка», яку почали випускати на новий лад, і у «Поляни Квасової» з етикеткою «Кращий засіб від похмілля», яку привозять зі Ставропілля.

У морозива — «дивні» назви: «Єврей», «Чукча», «Хохол».

Російське "креативне" морозиво

Відпочивати нікому і нема за що, зазначають місцеві жителі.

Більшість туристичних підприємств залишилися цього сезону закритими. Працюють деякі великі відпочинкові бази, для яких складно законсервувати великі об'єкти.

Також можна знайти відкриті міні-готелі, власники яких мешкають поруч.

Цінова політика формується за принципом «хто скільки дасть» — у межах 200−400 гривень за номер з усіма зручностями.

Аквапарк, дельфінарій та кафе не працюють. На пляжах — поодинокі відпочивальники. Немає поціновувачів краси і на солоному Рожевому озері. Як і на Солоному озері у Щасливцевому.

Водолікарня в Генічеській Гірці цього сезону не відкрилася. Перебудоване і облагороджене гаряче джерело у Щасливцевому працює, але вхід вільний, персоналу там немає.

Нагадаємо, аналогічну ситуацію зараз можна спостерігати і в тимчасово окупованій росіянами Кирилівці.

Фото РБК-Україна

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