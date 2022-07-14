«Рашистська ###ня, я вас ненавиджу, прокляті покидьки»: Влада Зінченко про ракетну атаку рідної Вінниці

Дружина футболіста збірної України Олександра Зінченка, журналістка Влада Седан (Зінченко), яка народила минулого літа дочку Єву, жорстко відреагувала на підлий ракетний удар військами росії по її рідній Вінниці (за останніми даними — 21 загиблий, серед них троє дітей, та 117 постраждалих).

«Сьогодні Росія обстріляла ракетами моє рідне місто Вінниця. Ракети потрапили до центральної частини міста. Постраждали прості мирні люди та діти. Росія терористична країна! - написала Зінченко англійською.

Нижче вона дописала українською: «Rашистська ###ня, я вас ненавиджу, прокляті виродки!»

Щоправда, незабаром Instagram видалив пост Влади через «ворожі висловлювання та символи».

«Виродки, які горітимуть у пеклі», — підтримав дружину Олександр Зінченко, котрий в Instagram показав знімок дитячого візка, в якому вбило немовля.

До глибини душі обурив черговий теракт путінської нечисті й футболіста «Аталанти» та збірної України Руслана Малиновського.

«Ви, тварюки, відповісте за це», — написав футболіст у своєму Instagram, прикріпивши фотографію зруйнованої будівлі.

«Рідна Вінниця. Мирне, спокійне місто, де я ріс, — написав у мережі футболіст «Динамо» та збірної України Віктор Циганков. — Це мій дім. Сьогодні тут гинуть люди та палають у вогні зруйновані рашистськими ракетами будівлі. Вбиті діти. Що вам зробили діти, які тільки починають пізнавати життя?

І це не лише про Вінницю, а й про кожне місто нашої країни. Невже Європа та весь світ вважають, що це стосується лише нас, українців? Поки наша нація не здається, ви у безпеці. Але якщо їх не зупинити, ви будете наступні. росія — країна терорист, і вони мають бути зупинені!"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що П'ятов, Воронін, Долгополов та Бех-Романчук гнівно відреагували на ракетну атаку у Кременчуці.

Фото Instagram

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