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Україна

Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою: у Генштабі зробили важливе уточнення

16:43 14 липня 2022
Жінки на фронті

Генеральний штаб ЗСУ відреагував на дискусію у суспільстві, яку викликали зміни до Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних. Зазначений Перелік був затверджений наказом Міністра оборони ще минулого жовтня (зміни в нього було внесено на початку лютого 2022 року).

Як повідомляють військові у Facebook, поточний досвід розгортання військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу доводить, що в державі на сьогодні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Так, під час загальної мобілізації через вторгнення рф до лав ЗСУ було призвано лише 1% жінок від загальної облікованої кількості. Більшість із них призначено на посаду медперсоналу, підрозділів зв'язку, бухгалтерів та кухарів. На даний час у Збройних Силах залишається потреба лише у жінках-фахівчинях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

Зважаючи на це, Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України підтримано пропозицію щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних лише за їхньою згодою.

Заходи із взяття жінок на військовий облік планується розпочати не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі, повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, днями Центр протидії дезінформації був вимушений спростовувати фейки російських Telegram-каналів, згідно з якими до 15 червня центри комплектування ЗСУ нібито мали підготувати списки жінок та провести їх мобілізацію.

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