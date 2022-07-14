Офіцери путіна вбили свого солдата та вирішили списати його смерть на війну, — перехоплення розвідки

В Україні після 24 лютого загинуло вже майже 38 тисяч російських окупантів. Але не всі «визволителі» гинуть на полі бою. Іноді зі своїми підлеглими жорстоко розправляються російські офіцери, вважаючи, що «війна все спише».

Українські розвідники перехопили розмову дружини путінського військового, яка вмовляла чоловіка знайти будь-які можливості, щоб повернутися додому, радила придбати довідку про непридатність до військової служби.

Для того, щоб чоловік послухав поради, розповіла, як до Бурятії матері привезли тіло сина, вбитого в Україні. Як виявилось, солдата вбили російські офіцери. І тому є свідок.

«Його привезли. Вона хотіла його помити, в іншу труну перекласти. А він був весь забинтований… Минув місяць і прийшов його друг з армії, контракт закінчився. Він теж там був. Прийшов до матері і сказав, що його вбили два офіцери. І що він був весь побитий. Каже, у мене контракт минув, я піду головним свідком. Вони зараз ексгумацію хочуть робити, незалежну експертизу. Вони його били і потім убили, застрелили. Я говорю, пи… його… (нехороші люди). Думають, що війна все спише», — таку розповідь росіянки записали українські розвідники.

Як повідомляли «ФАКТИ», в російській армії зростає кількість дезертирів. Відловлювати тих, хто не хоче воювати в Україні, доручено співробітникам фсб росії, які не особливо обирають методи примусу залишатися на передовій.

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