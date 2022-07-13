Розбігаються, як таргани: фсб влаштувала облаву на окупантів-дезертирів у Запорізькій області, їхня кількість стрімко зростає

Втрати російських окупантів в Україні зростають з кожним днем. Багато військових росії не хочуть воювати та залишають свої військові частини.

В українській розвідці повідомляли, що через загрозу артилерійських ударів ЗСУ по об'єктах російських окупаційних військ збільшується кількість дезертирів у підрозділах рф.

Зокрема, на окупованій частині Запорізької області підрозділи фсб росії шукають вже близько 60 дезертирів, повідомляють у Запорізькій ОДА.

Росіяни ховаються у підвалах, покинутих та зруйнованих будинках, шукають будь-які способи залишити територію України.

Тим часом у росії проходить «тиха» мобілізація, але великої маси охочих потрапити на війну немає.

Як повідомляли «ФАКТИ», для війни з Україною в росії мають намір завербувати 10 тисяч карних злочинців. Після виконання контрактів ув'язненим обіцяють повну амністію.

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